© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan U14, oggi, ha battuto per 3-1 i pari età del Lecco nella gara che è stata valida per la terza giornata di campionato. In rete per il Diavolo, come riporta il club rossonero su Twitter, Zangrillo (1' pt), Avogadro (11' pt) e Mercogliano (26' st).