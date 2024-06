Milan U16 in finale Scudetto: quando e dove si gioca contro l'Atalanta

Il Milan under 16 è in finale Scudetto! La squadra di mister Baldo si è liberata in semifinale della Sampdoria. Nel weekend al Puma House of Football i rossoneri avevano battuto i blucerchiati con il risultato di 4-1. Nel pomeriggio di mercoledì, invece, i giovani milanisti hanno pareggiato 1-1 a Bogliasco e hanno così guadagnato l'accesso alla finalissima che verrà disputata contro l'Atalanta. I bergamaschi, nell'altra semifinale, ha eliminato l'Inter e ora si giocherà il tutto per tutto contro il Milan.

L'atto finale si disputerà sabato 22 giugno alle ore 20: si giocherà in gara secca e in campo neutro. Ad accogliere le due squadre sarà lo Stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto. Una grande opportunità per i giovani rossoneri.