Milan Under 17 Femminile: un trionfo storico

Una serata magica. Nel giorno in cui tradizionalmente si chiudono le annate sportive, il 30 giugno, arriva il terzo Scudetto della stagione del Milan. Dopo la Prima Squadra e l'Under 15 maschile, infatti, è arrivato il turno dell'Under 17 femminile: un successo storico, perché quello alzato da capitan Valentina Donolato è il primo tricolore conquistato da una squadra di ragazze nella storia del Settore Giovanile rossonero.

Un successo arrivato in maniera esaltante, al "Romagna Centro" di Cesena: 3-0 contro la Juventus, con tre gol di un'incontenibile Maria Vittoria Cappa. Una rete di pregevole fattura nel primo tempo (al 41') per sbloccare il punteggio - colpo in controbalzo ad anticipare il portiere in uscita - e due, da attaccante di razza, nel finale (33' e 46' della ripresa) per chiudere i conti di un match equilibrato e ben condotto da entrambe le squadre.

Un successo rossonero che premia la crescita di un gruppo composto, in maggior parte, da ragazze "sotto età", nate nel 2006 od oltre - per la categoria l'annata di riferimento era il 2005 - e in alcuni casi già nel giro della Primavera di Mister Corti, come Monica Renzotti - autrice del primo storico gol a ottobre contro la Juventus - o Letizia Rossi, in gol nella Semifinale Scudetto contro la Roma. Senza ovviamente dimenticare la match winner di ieri sera, quella Maria Vittoria Cappa per cui la gioia del successo è doppia vista anche la presenza in squadra della gemella Aurora, in panchina ieri.

Un'annata esaltante per le ragazze di Mister De Martino, che dopo un buon cammino tra fase regionale e interregionale hanno "vendicato", nei Quarti di Finale, i due ko nel Derby contro l'Inter a inizio stagione battendo le nerazzurre sia all'andata che al ritorno. Un percorso poi completato nella Final Four Scudetto, con il trionfo di ieri preceduto dal 7-0 in Semifinale sulla Pink Sport Time, per un futuro che appare indubbiamente radioso per un gruppo destinato a essere protagonista nella categoria giovanile superiore, la Primavera. E un successo che scrive, una volta di più, la storia del Settore Giovanile rossonero.