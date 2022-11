MN - Bianchessi: "A fine stagione lascio la Lazio. Camarda? Lasciatelo crescere"

Fonte: Intervista di Pietro Mazzara

L'attuale responsabile del settore giovanile della Lazio, con un passato in rossonero, Mauro Bianchessi ha risposto ad alcune domande della redazione di MilanNews.it in merito al suo futuro e alla scoperta di uno dei talenti più cristallini delle giovanili rossonere, Francesco Camarda. Le parole di Bianchessi.

Bianchessi rieccoci. Circolano voci che questo sarà il suo ultimo anno alla Lazio. Cosa ci può dire in merito?

"Abbiamo costruito un settore fino all’under 18 che ci sta dando tante soddisfazioni e voglio che si pensi solo ai nostri obiettivi tecnici. A fine stagione sicuramente andrò in pensione e dopo tanti anni mi prenderò un po’ di tempo per stare vicino alla mia famiglia. Poi deciderò con loro il da farsi".



Si vocifera di un suo ritorno in terra lombarda dove il suo profilo potrebbe far comodo a Milan, Inter e Monza. Pronto a tornare “a casa”?

"Ripeto, sono totalmente concentrato sulla Lazio anche per rispetto di tutte le componenti della Lazio, il domani deve ancora venire e nessuno sa quello che sarà".

L’ultima annata da lei costruita al Milan è stata quella dei 2008 dove prese Camarda. Vuole fare qualche precisazione in merito alle recenti voci su chi lo ha portato al Milan?

"Francesco Camarda è stato provato nel 2014 quando aveva 6 anni nella nostra scuola calcio. Lo abbiamo tesserato a 8 anni nel 2016. Gli osservatori che l’hanno segnalato sono stati Manna e Vallelonga. Francesco fa parte dell’ultimo gruppo che ho costruito al Milan ma lasciatelo crescere a fari spenti".

di Pietro Mazzara