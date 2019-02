Settore giovanile, i risultati del weekend

Al Milan Primavera serviva solo una vittoria e una vittoria è arrivata: pesante, al Vismara e mantenendo anche la porta inviolata. Nel 2-0 al Genoa sono stati decisivi i gol nella ripresa di Maldini e Brescianini, protagonisti di una confortante prestazione di squadra. Dopo la 19° giornata di campionato i rossoneri salgono a quota 17 punti e soprattutto accorciano le distanze su Palermo (-1), Sassuolo e Sampdoria (-2). Buone notizie in chiave salvezza.

Per gli U16 è arrivato un pareggio che non soddisfa a pieno: i rossoneri, infatti, dopo aver terminato in vantaggio 2-1 il primo tempo, si sono fatti riprendere 2-2 dall'Atalanta. I ragazzi di Mister Bellinzaghi mantengono il secondo posto, ora però al pari del Bologna. Poi ottima prova degli U14, che in casa hanno rifilato un netto 5-0 al Feralpisalò.

Attività di base quasi infallibile e, infine, da sottolineare il primo posto degli U12 al Torneo Calcio e coriandoli.

TUTTI I RISULTATI E I MARCATORI DEL WEEKEND:

MILAN PRIMAVERA: 4° giornata di ritorno, Milan-Genoa 2-0 (17'st Maldini, 38'st Brescianini)

U16: 5° giornata di ritorno, Milan-Atalanta 2-2 (9' Citi, 13' Polenghi)

U14: 3° giornata di ritorno, Milan-Feralpisalò 5-0 (29' Zeroli, 6'st Sala, 14'st Nahrudnyy, 29'st Paloschi, 32'st Longhi)

ESORDIENTI 2008: Iris 1914-Milan 0-10 (5 Camarda, 3 Pinessi, Pandolfi, Piletta)

PULCINI 2009: Milan-Bollatese 3-1 (Pisati, Avogadro, Bompan)

PULCINI 2010: Città di Vigevano-Milan 0-3 (3 Abdou)

U15 FEMMINILE: Milan-Fiammamonza 11-0 (3 Sperduto, Nano, Orsenigo, Cigallino, Biancardini, Bruschi, Ronchetti, Zangrandi, Bacullo)

ESORDIENTI 2005/06 FEMMINILE: Iris 1914-Milan 3-5 (2 De Marco, Adelfio, Grimaldi, autogol)

PULCINI 2008 FEMMINILE: Accademia Pavese San Genesio-Milan 6-0

PULCINI 2007 FEMMINILE: Milan-Garibaldina 1932 8-0 (4 Cotugno, 2 Alaimo, Sogni, Lupatini)