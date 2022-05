Settore giovanile: i risultati del weekend

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

Nel fine settimana del 19° Scudetto rossonero possono sorridere anche quattro rappresentative del nostro Settore Giovanile, che colgono altrettante vittorie cruciali in un finale di stagione che potrebbe regalare loro parecchie soddisfazioni. Belle vittorie per U17 e U15 femminili in un nuovo turno delle rispettive Fasi Interregionali, mentre U16 e U15 maschili si impongono - rispettivamente contro Monza e Frosinone - nei match d'andata dei rispettivi Quarti di finale. Per entrambe le squadre il ritorno è previsto il prossimo weekend, al Vismara.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

UNDER 17 FEMMINILE: 4° turno Fase Interregionale, Milan-Brescia 6-1 (30' e 40' Donolato; 38' e 27'st Cappa V.; 46' Pecce; 21'st Sperduto)

UNDER 16: Quarti di finale (andata), Monza-Milan 2-4 (13', 16'st e 29'st Martinazzi; 25' Tezzele)

UNDER 15: Quarti di finale (andata), Frosinone-Milan 1-3 (31' e 12'st Camarda; 4' Batistini)

UNDER 15 FEMMINILE: 4° turno Fase Interregionale, Sassari Torres-Milan 1-3 (Lupatini x2, Peres)