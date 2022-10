Settore giovanile: i risultati del weekend

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

Nel sabato ricco di impegni del Settore Giovanile rossonero spicca il successo esterno della Primavera di Mister Ignazio Abate, che conquista tre punti importanti vincendo 3-2 a Udine. Vittorie nella rispettive sfide di campionato anche per U13, U12, U11 e U10 maschili, stop per l'U9 dopo il largo successo ottenuto nella gara d'esordio. Tre vittorie rossonere nelle quattro trasferte domenicali di questo weekend: colpo grosso della Primavera Femminile che si impone 1-0 sulla Juventus a Vinovo. Dilaga l'Under 17 femminile di Mister Treccani e convince ancora l'U14 maschile, mentre si ferma a Verona la striscia positiva dell'Under 17 maschile. Di seguito il dettaglio dei risultati:

I RISULTATI DEL WEEKEND:

SABATO 15 OTTOBRE

PRIMAVERA: 8ª giornata, Udinese-Milan 2-3 (4', 37' e 49'st Traorè).

UNDER 13: 3ª giornata, Milan-Pro Sesto 3-2 (5' Ferrario, 7' e 15' Borsa).

UNDER 13 FEMMINILE: 2ª giornata, Milan-San Giuliano (maschile) 0-0.

UNDER 12: 2ª giornata, Franco Scarioni-Milan 1-3 (2 Bernasconi, Jadid).

UNDER 11: 2ª giornata, Milan-Acc. Inter 3-2 (7' Baratti, 12'st Kostyuk, 19'st Colombo).

UNDER 11 FEMMINILE: 2ª giornata, Enotria (maschile)-Milan 14-1 (Ferrari).

UNDER 10: 2ª giornata, Masseroni-Milan 3-9 (2 Pinton, 2 Facchi, 2 Sorrentino, Bernasconi, Marchesetti, Gambarotto).

UNDER 9: 2ª giornata, Milan-Alcione 4-5 (4' Boriani, 2'st Campus, 10'st Boriani, 15'st Palotta).

DOMENICA 16 OTTOBRE

PRIMAVERA FEMMINILE: 3ª giornata, Juventus-Milan 0-1 (14'st Galdini).

UNDER 17: 6ª giornata, Hellas Verona-Milan 2-1 (32' Perina).

UNDER 17 FEMMINILE: 3ª giornata, Macallesi-Milan 0-14 (5 Lupatini, 3 Carotenuto, Stendardi, Montaperto, Minnei, Paglia, Zapelli, Autogol).

UNDER 14: 3ª giornata, Lecco-Milan 1-3 (1' Zangrillo, 11' Avogadro, 26'st Mercogliano).