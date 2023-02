Settore giovanile: i risultati del weekend

Fonte: acmilan.com

È stato il weekend delle vittorie delle squadre femminili contro la Juve. Dopo la Prima Squadra, la Primavera femminile ha battuto le bianconere (come all'andata) in un crocevia fondamentale del campionato: grazie allo splendido 4-1 del PUMA House of Football, la squadra di Corti ha agganciato le bianconere in vetta alla classifica a quota 34 punti dopo 14 giornate - approfittando anche del pareggio della Roma - con il vantaggio degli scontri diretti.

Rimane complicato, invece, il periodo della Primavera maschile, senza sorrisi dopo la trasferta di Sassuolo. I giovani di Mister Abate devono rimandare l'appuntamento per provare a risalire. Non mancano gli spunti positivi dal resto dei verdetti dell'attività agonistica rossonera: dall'Under 18 all'Under 13.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA: 17ª giornata, Sassuolo-Milan 2-0

PRIMAVERA FEMMINILE: 3ª giornata di ritorno, Milan-Juventus 4-1 (14' Boldrini, 39' Cesarini, 12'st Bahlouli, 33'st Rossi)

UNDER 18: 6ª giornata di ritorno, Milan-Hellas Verona 3-1 (17' Corradino, 41' Malaspina, 45' Cuenca)

UNDER 17: 5ª giornata di ritorno, Cagliari-Milan 0-7 (14', 40' e 16'st Bonomi, 42' Liberali, 4'st Martinazzi, 9'st Sala, 42'st Manto)

UNDER 16: 3ª giornata di ritorno, Milan-SPAL 1-1 (30' Camarda)

UNDER 15: 3ª giornata di ritorno, Milan-SPAL 4-0 (2' e 6'st Comotto, 27'st Valenta, 39'st Tartaglia)

UNDER 14: 1ª giornata di ritorno, Milan-Como 2-1 (5' Rocca, 35'st Seye)

UNDER 13: 1ª giornata di ritorno, Renate-Milan 0-1 (16'tt Romano)