Settore giovanile: i risultati del weekend

vedi letture

Vincere un Derby è bellissimo. Farlo in rimonta lo è ancora di più. Riuscirci due volte, con due squadre diverse, nello stesso fine settimana rende il weekend appena andato in archivio uno dei più memorabili nella stagione del Settore Giovanile rossonero. Sono Primavera Femminile e Under 18 a prendersi la copertina della due giorni trascorsa nei vari campionati giovanili. Da un lato il 3-2 delle ragazze di Zago, attese ora dall'impegno nella Viareggio Cup; dall'altro il 2-1 dei ragazzi di Terni, che coi due gol di Simmelhack consolidano il terzo posto avvicinando proprio l'Inter in classifica.

Importante anche il ritorno alla vittoria dell'Under 17, corsara sul campo del Südtirol mentre è di una sconfitta e un pareggio il bilancio del doppio confronto col Monza di Under 16 e Under 15. Risultati ininfluenti, però, dato che entrambe le squadre restano al comando dei rispettivi campionati.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA: 4ª giornata di ritorno, Milan-Sassuolo 3-3 (30' rig. e 47' Camarda, 38' Sia)

PRIMAVERA FEMMINILE: 4ª giornata di ritorno, Inter-Milan 2-3 (36' Cesarini, 40' Stokić, 37'st Donolato)

UNDER 18: 2ª giornata di ritorno, Milan-Inter 2-1 (43'st e 45'st Simmelhack)

UNDER 17: 5ª giornata di ritorno, Südtirol-Milan 1-3 (42' e 47'st Comotto, 5'st Batistini)

UNDER 16: 4ª giornata di ritorno, Monza-Milan 3-1 (36'st Borsani)

UNDER 15: 4ª giornata di ritorno, Monza-Milan 1-1 (44'st Morellini)

UNDER 15 FEMMINILE: 2ª giornata di ritorno, Cesano Boscone-Milan 1-0

UNDER 13: 2ª giornata di ritorno, Milan-Monza 3-0 (Bernasconi, Conti, Fiorenza)

UNDER 13 FEMMINILE: 2ª giornata, Franco Scarioni-Milan 5-4 (Ferrari x2, Bestetti, Marinari)

UNDER 12: 2ª giornata, Franco Scarioni-Milan 3-3 (Colombo, Kostyuk, Miglioranza)

UNDER 11: 2ª giornata, Milan-Aldini 11-2 (Mazreku x2, Pinton x2, Tornese x2; Bernasconi, Facchi, Geccherle, Riccardi, Tommasone)

UNDER 11 FEMMINILE: 2ª giornata, Milan-Nuova Bolgiano 13-0 (Gualdi x4, Pascale x4, Campanella, Colombo, Milani, Molinini, Nembri)

UNDER 10: 2ª giornata, Milan-Enotria 5-1 (Zaza x2, Barhoumi, Campus, Portanova)

UNDER 9: 2ª giornata, Accademia Inter-Milan 2-8 (Morganella x2, Ottaviano x2, Canito, Diallo Arboleda, Ferrara, Marsich)