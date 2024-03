Settore giovanile: i risultati del weekend

Nel weekend del Settore Giovanile rossonero spicca la vittoria importante dell'Under 17, che supera per 3-2 il Cagliari e conquista - matematicamente - la qualificazione ai Quarti di finale nazionali con cinque giornate d'anticipo. I rossoneri di Mister Renna, infatti, sono sicuri di chiudere il Girone B in uno dei primi due posti e il +14 sull'Inter seconda avvicina anche la certezza della prima posizione. Pari casalingo (sempre contro il Cagliari) per l'Under 18 mentre brillano le squadre femminili con due belle vittorie per U17 e U15. Il programma è stato condizionato anche dal maltempo, che ha causato la sospensione delle partite - con conseguente rinvio a data da destinarsi - di Under 16, Under 15 e Under 14.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA: 8ª giornata di ritorno, Hellas Verona-Milan 1-0

UNDER 18: 6ª giornata di ritorno, Milan-Cagliari 1-1 (27'st Paloschi)

UNDER 17: 8ª giornata di ritorno, Milan-Cagliari 3-2 (18' Domnitei, 29' Ossola, 16'st Comotto)

UNDER 17 FEMMINILE: 6ª giornata di ritorno, Milan-MFA 3-2 (23' Tomaselli; 23'st e 32'st Zapelli)

UNDER 16: 8ª giornata di ritorno, Milan-Atalanta (rinviata a data da destinarsi per maltempo)

UNDER 15: 8ª giornata di ritorno, Milan-Atalanta (sospesa al 23' e rinviata a data da destinarsi per maltempo)

UNDER 15 FEMMINILE: 2ª giornata (fase interregionale), Milan-Sassuolo 6-2 (2x Galluzzi, Bertoni, Elshamy, Marti, Zecchina)

UNDER 14: 6ª giornata di ritorno, Milan-Lecco (sospesa al 20' e rinviata a data da destinarsi per maltempo)

UNDER 13: 6ª giornata, Renate-Milan 2-9 (Ba x2, La Vecchia x2, Vigil x2; Cremonesi, Fiorenza, Zaidane)

UNDER 13 FEMMINILE: 6ª giornata, Milan-Cimiano 0-1

UNDER 12: 6ª giornata, Milan-Leone XIII 8-0 (Kostyuk x5; Baratti, Fresolone, Rampoldi)

UNDER 11: 6ª giornata, Rozzano-Milan 0-5 (Bernasconi x2; Gambarotto, Geccherle, Massa)

UNDER 10 FEMMINILE: 6ª giornata, Real Milano-Milan 4-4 (2x Delmiglio, Carofiglio, Aliprandi)

UNDER 9: 6ª giornata, Enotria-Milan 2-5 (2x Morganella, Ottaviano, Vera Garcia, Kacaj)