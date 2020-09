Settore giovanile: i risultati del weekend di Primavera e Under 17

È stato un weekend senza vittorie ma di buone prestazioni. La Primavera rossonera, al Vismara, nella seconda giornata di campionato, ha combattuto la forte Atalanta senza riuscire ad ottenere punti. È mancato solo il gol, realizzato nel cuore della ripresa dai bergamaschi e bastato per decidere il big match (0-1), però la squadra ha messo in campo lo spirito giusto. Uno degli aspetti da migliorare, sottolineato anche da Mister Giunti, riguarda proprio la finalizzazione, la concretezza e cattiveria offensiva. Da questo immeritato ko si deve ripartire a testa alta, mettendo nel mirino il Monza, prossimo avversario - mercoledì alle 15.00 a Monzello - nel secondo turno a eliminazione diretta di Primavera TIM Cup.

A Verona, poi, è iniziato il campionato degli Under 17. La trasferta d'esordio può e deve lasciare un po' di amaro in bocca: avanti grazie alla rete di Rossi in apertura, dopo un ottimo primo tempo, i ragazzi di Mister Lantignotti sono calati alla distanza e soprattutto hanno subito il pareggio dell'Hellas nel finale (1-1).

I RISULTATI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA: 2° giornata, Milan-Atalanta 0-1

U17: 1° giornata, Hellas Verona-Milan 1-1 (15' Rossi)