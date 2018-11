Settore giovanile: il programma del week end

In questo weekend la pausa di campionato riguarderà anche il Milan Primavera, mentre gli U17 riposeranno per poi recuperare - nel pomeriggio di mercoledì 21 - l'ottava giornata contro l'Atalanta a Zingonia. Regolarmente in campo gli U16 e gli U15, entrambi in trasferta a Udine a caccia del bottino pieno per allungare la striscia di vittorie e confermare il secondo posto in classifica. Da segnalare il Derby degli U14, in programma domenica alle 11.00 al Vismara. Ecco il programma ufficiale:

SABATO 17 NOVEMBRE

U13: 8° giornata, Milan-Albinoleffe, ore 15.00 - CS Vismara

ESORDIENTI 2007: 7° giornata, Club Milano-Milan, ore 14.00 - CS Carassai (Milano)

ESORDIENTI 2008: 7° giornata, Milan-Rozzano Calcio, ore 15.00 - CS Vismara

PULCINI 2009: 7° giornata, Pavia-Milan, ore 15.00 - Stadio Pietro Fortunati (Pavia)

PULCINI 2010: 7° giornata, Milan-Enotria, ore 15.00 - CS Vismara

U15 FEMMINILE: 9° giornata, Real Meda-Milan, ore 16.30 - Campo Comunale Busnelli (Meda)

PULCINI 2007 FEMMINILE: 7° giornata, Zivido-Milan, ore 15.00 - CS Comunale (San Giuliano)

DOMENICA 18 NOVEMBRE

U16: 10° giornata, Udinese-Milan, ore 11.30 - CS G. Del Bianco (Villa Vicentina)

U15: 10° giornata, Udinese-Milan, ore 11.00 - CS Comunale E. Colussi (Cervignano del Friuli)

U14: 8° giornata, Milan-Inter, ore 11.00 - CS Vismara

ESORDIENTI 2005/06 FEMMINILE: 7° giornata, Milan-Locate, ore 11.00 - CS Vismara

PULCINI 2008 FEMMINILE: 7° giornata, Milan-Accademia San Donatese, ore 11.00 - CS Vismara