Settore giovanile: il programma del week end

In questo weekend non ci sarà solo Milan-Napoli in Serie A ma anche nel campionato Primavera. I ragazzi di Mister Giunti, dopo il beffardo ko contro la Fiorentina, giocheranno ancora in casa e nella 16° giornata (la prima del girone di ritorno), in programma sabato 26 alle 13.00, ospiteranno il Napoli al Vismara. I rossoneri vorranno reagire e tornare a fare punti, sperando di essere anche più fortunati.

In campo anche gli U17, gli unici (domenica mattina) ad andare in trasferta per affrontare il Venezia. Una gara importante, nella quale il Milan è favorito. Per gli U16 e gli U15, invece, doppio impegno interno e di alta classifica contro il Bologna: in particolare gli U15, vincendo, raggiungerebbero proprio questo avversario in testa al girone B.

IL PROGRAMMA UFFICIALE:

SABATO 26 GENNAIO

MILAN PRIMAVERA: 16° giornata, Milan-Napoli, ore 13.00 - CS Vismara

U15 FEMMINILE: 1° giornata di ritorno, Inter-Milan, ore 17.00 - CS Comunale (Sedriano)

DOMENICA 27 GENNAIO

U17: 3° giornata di ritorno, Venezia-Milan, ore 11.00 - Stadio Comunale (Scorzè)

U16: 3° giornata di ritorno, Milan-Bologna, ore 15.00 - CS Vismara

U15: 3° giornata di ritorno, Milan-Bologna, ore 11.00 - CS Vismara