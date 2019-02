Settore giovanile: il programma del week end

Soprattutto tornare alla vittoria, ma anche "vendicare" il rocambolesco 3-4 dell'andata subito al 94'. Per il Milan Primavera la sfida contro la Juve, 18° giornata in programma sabato 9 alle 13.00 al Vismara, sarà fondamentale. Dopo la battuta di arresto a Roma i rossoneri di Mister Giunti affronteranno un avversario in difficoltà, due punti nelle ultime cinque gare, in un grande appuntamento.

Domenica, poi, gli U17 andranno in trasferta a Brescia per riscattarsi dal Derby perso e gli U15ospiteranno in casa l'Atalanta; gli U16, invece, resteranno a riposo. In questo weekend riprenderà il campionato anche per l'attività di base rossonera.

IL PROGRAMMA UFFICIALE:

SABATO 9 FEBBRAIO

MILAN PRIMAVERA: 3° giornata di ritorno, Milan-Juventus, ore 13.00 - CS Vismara

U13: 2° giornata di ritorno, Milan-Brescia, ore 15.00 - CS Vismara

ESORDIENTI 2007: 1° giornata (campionato primaverile), Masseroni Marchese-Milan, ore 17.30 - CS G. Catozzi (Milano)

PULCINI 2009: 1° giornata (campionato primaverile), Milan-Alcione, ore 15.00 - CS Vismara

PULCINI 2010: 1° giornata (campionato primaverile), Pavia 1911-Milan, ore 15.15 - Stadio P. Fortunati (Pavia)

PULCINI 2007 FEMMINILE: 1° giornata (campionato primaverile), Corbetta-Milan, ore 14.30 - CS Comunale (Milano)

DOMENICA 10 FEBBRAIO

U17: 5° giornata di ritorno, Brescia-Milan, ore 15.00 - Stadio Comunale (Ospitaletto)

U15: 5° giornata di ritorno, Milan-Atalanta, ore 11.00 - CS Vismara

U14: 2° giornata di ritorno, Milan-Monza, ore 11.00 - CS Vismara

U15 FEMMINILE: 3° giornata di ritorno, Azalee-Milan, ore 10.00 - CS Comunale Torrani (Golasecca)

ESORDIENTI 2005-06 FEMMINILE: 1° giornata (campionato primaverile), Milan-Alcione, ore 15.00 - CS Vismara

PULCINI 2008 FEMMINILE: 1° giornata (campionato primaverile), Milan-Orione, ore 16.30 - CS Vismara