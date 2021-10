Settore giovanile: il programma del week-end

Ben nove appuntamenti di campionato per il settore giovanile rossonero in questo fine settimana: in copertina c'è la Primavera Femminile, al "vero" debutto dopo il rinvio per maltempo della prima giornata contro la Sampdoria, con le rossonere di Mister Corti che riceveranno la Juventus al Vismara domenica alle 15. Riposo, invece, per la Primavera Maschile di Mister Giunti che tornerà in campo soltanto a metà mese.

Altre cinque squadre sono attese dalla prima giornata di campionato in questo fine settimana: ad aprire sabato pomeriggio l'U15 Femminile, mentre domenica ci saranno gli esordi di U13 e U14 Maschili e di U17 e U12 Femminile. Tornando a sabato, secondo impegno stagionale per l'U16 di Ignazio Abate sul campo dell'Hellas Verona, avversaria domenica anche dell'U15 dopo il bel successo dello scorso weekend contro il Vicenza. Domenica anche il terzo appuntamento dell'Under 18, che cercherà la prima vittoria stagionale sul campo dell'Empoli, e il quarto dell'U17, che riceverà il Venezia al Vismara.

Ecco nel dettaglio tutti gli incontri di questo fine settimana.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 2 OTTOBRE

UNDER 16: 2° giornata, Hellas Verona-Milan, ore 15.00 - Antistadio Tavellin, Verona

UNDER 15 FEMMINILE: 1° giornata, Milan-Acc. Calcio Vittuone, ore 16.00 - CS Vismara

DOMENICA 3 OTTOBRE

UNDER 13: 1° giornata, Renate-Milan, ore 10.00 - CS Comunale, Veduggio con Colzano (Monza)

UNDER 12 FEMMINILE: 1° giornata, Meda-Milan, ore 10.30 - CS Città di Meda, Meda (Monza)

UNDER 14: 1° giornata, Milan-Como, ore 11.00 - CS Vismara

UNDER 15: 2° giornata, Hellas Verona-Milan, ore 11.00 - Antistadio Tavellin, Verona

UNDER 18: 3° giornata, Empoli-Milan, ore 14.00 - CS Santa Maria, Empoli

PRIMAVERA FEMMINILE: 2° giornata, Milan-Juventus, 15.00 - CS Vismara

UNDER 17: 4° giornata, Milan-Venezia, ore 15.00 - CS Vismara

UNDER 17 FEMMINILE: 1° giornata, Pro Sesto-Milan, ore 17.00 - Campo Breda, Sesto San Giovanni (Milano)