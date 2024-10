Settore giovanile: il programma del weekend

Il Settore Giovanile rossonero si avvicina a scendere in campo nel primo fine settimana del mese di ottobre. Sono sei le gare in programma, occhi puntati sulle due formazioni Primavera e sull'Under 18. Prima però sarà un sabato - il 5 - di incontri casalinghi per U17 femminile e U14 femminile. A seguire, nella giornata di domenica 6, ecco l'appuntamento con la Primavera maschile, impegnata sul campo del Bologna dopo le fatiche europee, stesso impegno ma a campo invertito per l'Under 18. Una sfida da primato attende invece la Primavera femminile, che ospiterà la Juventus al PUMA House of Football in uno scontro d'alta quota tra due squadre appaiate in vetta alla classifica dopo un inizio perfetto.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

SABATO 5 OTTOBRE

UNDER 17 FEMMINILE: 3ª giornata, Milan-La Spezia, ore 16.00 - PUMA House of Football

UNDER 14 FEMMINILE: 3ª giornata, Milan-Pioltellese, ore 16.00 - PUMA House of Football

DOMENICA 6 OTTOBRE

UNDER 13: 2ª giornata, Brescia-Milan, ore 9.30 - Comunale Cazzago S. Martino, via Enrico Berlinguer 5 (Cazzago Bornato)

PRIMAVERA MASCHILE: 6ª giornata, Bologna-Milan, ore 13.00 - CS Crespellano, via Giuseppe Verdi 93 (Crespellano)

PRIMAVERA FEMMINILE: 4ª giornata, Milan-Juventus, ore 15.00 - PUMA House of Football

UNDER 18: 5ª giornata, Milan-Bologna, ore 15.00 - PUMA House of Football