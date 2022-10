Settore giovanile, il programma del weekend: Abate a Udine

Fonte: acmilan.com

Fine settimana ricco di appuntamenti per le squadre del Settore Giovanile rossonero, con ben 12 partite in programma tra sabato e domenica. Il weekend si apre con la Primavera di Ignazio Abate, chiamata a rifarsi sul campo dell'Udinese ultimo in classifica dopo l'inaspettato passo falso casalingo con l'Empoli, e si chiude con la Primavera Femminile, impegnata nella difficile trasferta di Vinovo con la Juventus. Seconda giornata di campionato per U12, U11, U10 e U9 maschili, così come per U13 e U11 femminili; entrano invece nel vivo le stagioni dell'U17 maschile, sul campo dell'Hellas Verona secondo in classifica, e dell'U17 femminile.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 15 OTTOBRE

PRIMAVERA: 8ª giornata, Udinese-Milan, ore 13.00 - Stadio Guido Teghil, Lignano Sabbiadoro

UNDER 12: 2ª giornata, Franco Scarioni-Milan, ore 14.00 - Piccolo Stadio Scarioni 2, Milano

UNDER 10: 2ª giornata, Masseroni-Milan, ore 14.00 - Via Madruzzo 3, Milano

UNDER 11: 2ª giornata, Milan-Acc. Inter, ore 15.00 - PUMA House of Football, Milano

UNDER 9: 2ª giornata, Milan-Alcione, ore 15.00 - PUMA House of Football, Milano

UNDER 11 FEMMINILE: 2ª giornata, Enotria-Milan, ore 15:15 - Centro Sportivo Enotria, Milano

UNDER 13: 3ª giornata, Milan-Pro Sesto, ore 15.30 - PUMA House of Football, Milano

UNDER 13 FEMMINILE: 2ª giornata, Milan-San Giuliano, ore 17.00 - PUMA House of Football, Milano

DOMENICA 16 OTTOBRE

UNDER 14: 3ª giornata, Lecco-Milan, ore 11.30 - Centro Sportivo Comunale "Al Bione", Lecco

UNDER 17 FEMMINILE: 3ª giornata, Macallesi-Milan, ore 14.30 - CS Comunale Via Quintiliano 46, Milano

UNDER 17: 6ª giornata, Hellas Verona-Milan, ore 15.00 - Antistadio Hellas Verona, Verona

PRIMAVERA FEMMINILE: 3ª giornata, Juventus-Milan, ore 15.00 - Campo Dino Marola, Vinovo