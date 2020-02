Settore giovanile, il programma del weekend: match-point Primavera

Ecco il primo match-point: la Primavera di Mister Giunti ospita la SPAL al Vismara e, con un successo, renderebbe aritmetico il ritorno in Primavera 1 con quattro giornate d'anticipo. I ferraresi, secondo in classifica a 10 punti dai rossoneri, sono però una formazione ostica e assolutamente da non sottovalutare. Dopo il Derby perso in settimana, l'U18 attende la capolista Atalanta al Vismara, mentre l'U17 è impegnata in trasferta a Cittadella. Torna in campo l'U15, contro l'Atalanta, mentre l'U13 affronta l'Albinoleffe al Vismara.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

SABATO 22 FEBBRAIO

PRIMAVERA: 7° giornata di ritorno, Milan-SPAL, ore 14.30 - CS Vismara.

U10: 3° giornata, Milan-Pro Sesto, ore 15.00 - Comunale Schiaffino (Paderno Dugnano, loc. Calderara).

U11: 3° giornata, Milan-Iris, ore 15.00 - CS Vismara (Milano).

U12: 3° giornata, Rhodense-Milan, ore 14.00 - Comunale Pirandello (Rho).

U13: 5° giornata di ritorno, Milan-Albinoleffe, ore 15.00 - CS Vismara (Milano).

U10 FEMMINILE: 3° giornata, Real Trezzano-Milan, ore 16.00 - CS Red Camp (Trezzano S. N.).

U12 FEMMINILE: 3° giornata, Fanfulla-Milan, ore 15.30 - Centro Sportivo Secugnago (LO).

DOMENICA 23 FEBBRAIO

U9: 3° giornata, Victoria MMVII-Milan, ore 11.30 - CS Comunale (Noviglio).

U15: 8° giornata di ritorno, Atalanta-Milan, ore 14.30 - CS Bortolotti (Zingonia).

U17: 7° giornata di ritorno, Cittadella-Milan, ore 11.00 - Antistadio Tombolato (Cittadella).

U15 FEMMINILE: 5° giornata di ritorno, Milan Ladies-Milan, ore 11.00 - Comunale Atletico Milano (Milano).

U17 FEMMINILE: 6° giornata di ritorno, Milan-Orobica, ore 10.30 - CS Vismara (Milano).

U18: 8° giornata di ritorno, Milan-Atalanta, ore 15.00 - CS Vismara (Milano).