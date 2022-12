Fonte: acmilan.com

Questo il programma di oggi, sabato 10 dicembre, del settore giovanile del Milan:

SABATO 10 DICEMBRE

UNDER 17 FEMMINILE: 10ª giornata, Doverese-Milan, ore 15.00 - Campo Comunale, Dovera (CR)

UNDER 11: recupero, Milan-Rhodense, ore 15.00 - PUMA House of Football, Milano

UNDER 10: recupero, Milan-Alcione, ore 15.00 - PUMA House of Football, Milano