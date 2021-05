Settore giovanile, Luiso (responsabile tutor convitto): "Ecco il programma della giornata dei nostri ragazzi. Gigio..."

Nello speciale di Sky sul settore giovanile rossonero, Francesca Luiso, responsabile dei tutor del convitto, ha dichiarato: "Questo è il programma dei ragazzi: sveglia, fanno DAD o scuola in presenza, pranzo, poi allenamento e alla sera compiti e giochi insieme. Gigio Donnarumma ha esordito a 16 anni, era in prima squadra già a 16 anni. Rimanere in un ambiente protetto come questo dove lui poteva essere se stesso e sapeva di trovare persone pronte ad accoglierlo qualsiasi cosa sarebbe successo credo lo abbia aiutato".