Settore giovanile, mattinata di goleade: tutti i risultati

Grande mattinata per i giovani Diavoli scesi in campo per gli impegni del settore giovanile rossonero. I 2007 passano contro il Bresso per 2-0, manita dei 2008 contro il Villa per 5-1 e 2009 da dieci in pagella con un roboante 1-10 contro la Garibaldina. Chiudono i 2010 con un rotondo 3-1 alla Pro Sesto.

2007: Bresso-Milan 0-2

️ Sassi

️ Sansone



2008: Milan-Villa 5-1

️️️ Camarda

️ Piletta

️ Lupo



2009: Garibaldina-Milan 1-10

️️️ Bompan

️️️ Mazzucchelli

️️ Pisati

️ Zangrillo

️ Avogadro



2010: Milan-Pro Sesto 3-1

️ Marchello

️ Matta

️ Abdou



️ #MilanYouth — ACMilan Youth Sector (@acmilanyouth) 16 dicembre 2018