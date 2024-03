Settore giovanile rossonero, il programma del weekend: Primavera di lunedì

La Fiorentina nel weekend di Primavera e Under 18. Sia la Primavera maschile (lunedì) che quella femminile (domenica) ospiteranno in casa la viola per un doppia gara delicata e importante, mentre l'Under 18 (martedì) sarà di scena a Firenze. Impegni in riva al lago per l'Under 17, a Como, l'Under 16 e l'Under 15, a Lecco. In campo, come sempre, diverse categorie più giovani.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 2 MARZO

UNDER 10: 5ª giornata, Rhodense-Milan, ore 14.00 - Comunale Vinciguerra (Rho)

UNDER 17 FEMMINILE: 5ª giornata di ritorno, Romano Banco-Milan, ore 15.00 - CS Romano Banco (Buccinasco)

UNDER 11: 5ª giornata, Milan-Enotria, ore 15.00 - PUMA House of Football

UNDER 10: 5ª giornata, Milan-Città di Opera, ore 15.00 - PUMA House of Football

UNDER 11 FEMMINILE: 5ª giornata, Enotria-Milan, ore 15.15 - CS Enotria (Milano)

UNDER 12: 5ª giornata, Club Milano-Milan, ore 15.45 - Comunale Brera (Pero)

DOMENICA 3 MARZO

UNDER 11 FEMMINILE: 5ª giornata, Milan-Melzo, ore 10.30 - PUMA House of Football

UNDER 15 FEMMINILE: 1ª giornata (fase interregionale), Inter-Milan, ore 10.45 - CS Pertini (Sesto San Giovanni)

UNDER 15: 7ª giornata, Lecco-Milan, ore 12.00 - CS Al Bione (Lecco)

UNDER 17: 7ª giornata, Como-Milan, ore 14.00 - CS Caimi (Cantù)

PRIMAVERA FEMMINILE: 6ª giornata di ritorno, Milan-Fiorentina, ore 14.30 - PUMA House of Football

UNDER 16: 7ª giornata, Lecco-Milan, ore 12.00 - CS Al Bione (Lecco)

UNDER 14: 5ª giornata, Pro Patria-Milan, 16.30 - CS Malerba (San Vittore Olona)

LUNEDÌ 4 MARZO

PRIMAVERA: 7ª giornata di ritorno, Milan-Fiorentina, ore 15.00 - PUMA House of Football

MARTEDÌ 5 MARZO

UNDER 18: 5ª giornata di ritorno, Fiorentina-Milan, ore 15.00 - Viola Park (Bagno a Ripoli)