Settore giovanile rossonero: rimane in corsa il Milan U16

Non si compie l'operazione rimonta delle nostre formazioni Under 15 e finiscono dunque le annate di entrambe le squadre. La maschile, dopo la sconfitta nella Semifinale d'andata contro il Genova, perde anche al PUMA House of Football per 2-1 e viene eliminata. La femminile, invece, aveva l'arduo compito di rimontare lo 0-3 casalingo e, pur vincendo 4-3 in trasferta, non riesce a completare la risalita. Resta in corsa soltanto l'Under 16 maschile, che ieri ha giocato la Semifinale d'andata contro la Sampdoria: 4-1 il risultato finale e tutto aperto in vista della gara di ritorno, in programma mercoledì 19 giugno alle 15.00 a Bogliasco.

I RISULTATI DEL WEEKEND

DOMENICA 16 GIUGNO

UNDER 15 FEMMINILE: Quarti di finale (ritorno), Roma-Milan 3-4 (3' Marti, 12' Bertoni, 2'st Galluzzi, 4'tt Dan)

UNDER 15: Semifinale (ritorno), Milan-Genoa 1-2 (4' Di Marco)

UNDER 16: Semifinale (andata), Milan-Sampdoria 4-1 (13' Nolli, 15'st Cullotta, 19'st Arnaboldi, 25'st Zaramella)