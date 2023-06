Settore giovanile rossonero: weekend decisivo per tre under

MilanNews.it

Due Quarti di ritorno e una Semifinale d'andata: sarà un fine settimana di partite importanti per il Settore Giovanile rossonero, ancora in corsa per il titolo con quattro squadre (l'U15 femminile giocherà nel prossimo weekend). Tutti in campo domenica: l'U17 di Lantignotti fa visita alla Lazio per difendere il 3-2 della gara d'andata e volare alle Final Four Scudetto. Ritorno dei Quarti anche per l'altra U17, la femminile, che ospita il Napoli e anch'essa difende il vantaggio di misura (1-0) dell'andata. Semifinale d'andata per l'U16, impegnata in casa contro la Roma.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

DOMENICA 11 GIUGNO

UNDER 17: Quarti di finale (ritorno), Lazio-Milan, ore 11.30 - Green Club Prato Lauro (Roma)

UNDER 17 FEMMINILE: Quarti di finale (ritorno), Milan-Napoli, ore 11.00 - PUMA House of Football

UNDER 16: Semifinale (andata), Milan-Roma, ore 11.00 - PUMA House of Football