Sky - Giovanili, Carbone ai saluti. Il Milan pensa a Vergine per sostituirlo

Con l'arrivo del 30 giugno nel mondo del calcio si vedono tanti addii. Ma non solo quelli dei calciatori: infatti, il Milan, per esempio, saluta Angelo Carbone, dirigente del settore giovanile. I rossoneri, come riferito da Sky Sport, hanno deciso di non prolungare il suo contratto. E per sostituirlo, il club pensa ad un top in Italia, Enzo Vergine, dirigente della Roma.