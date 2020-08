21/08/1993: Milan-Torino 1-0, Marco Simone regala la Supercoppa Italiana ai rossoneri

Il 21 agosto 1993, al Robert Kennedy Memorial Stadium di Washington, si consumava la finale di Supercoppa Italiana in cui il Milan grazie al gol di Marco Simone conquistava il titolo di supercampione italiano sul Torino. Sui propri profili social il Milan ha pubblicato gli highlights della sfida.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/OnThisDay?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#OnThisDay</a>, in 1993 <br>The first Supercoppa Italiana to be played outside of Italy was ours, courtesy of Simone 🤩<br><br>Il gol di Simone al Robert F. Kennedy Memorial Stadium di Washington per la nostra terza Supercoppa 🤩<a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> <a href="https://t.co/1eOuikTlmx">pic.twitter.com/1eOuikTlmx</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1296711132930027522?ref_src=twsrc%5Etfw">August 21, 2020</a></blockquote>