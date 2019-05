40 anni di Pirlo, il Milan gli fa gli auguri con un gol dalla distanza al Chievo

Il Milan ha voluto fare gli auguri ad Andrea Pirlo per i 40 anni compiuti oggi, pubblicando sui social lo splendido gol segnato dall'ex centrocampista al Siena nella rimonta interna da 0-2 a 2-2 sul Chievo nell'anno del diciassettesimo Scudetto del Diavolo. Ecco il post del club rossonero:

🇮🇹 Andrea Pirlo, who turns 4⃣0⃣ today, scored this sizzler of a goal against Chievo Let's all wish him a fab birthday

🇮🇹 Festeggiamo il 40° compleanno di @Pirlo_official con uno dei suoi capolavori dalla distanza Tanti auguri Andrea! pic.twitter.com/XxYZ6y59Dj