Ag. Kjaer: "Simon continuerà il suo viaggio nel club dei suoi sogni da ragazzo"

Il riscatto da parte del Milan di Simon Kjaer è una grande soddisfazione non solo per il giocatore, ma anche per il suo procuratore, Mikkel Beck, il quale ha pubblicato questo messaggio su Twitter: "Ora è finalmente ufficiale. Simon continuerà il suo incredibile viaggio nel club dei suoi sogni da ragazzo. Il Milan ha utilizzato l'opzione di acquisto che faceva parte dell'accordo di prestito firmato a gennaio e così Simon rimarrà per altre due stagioni nel club".

It’s now finally official. @simonkjaer1989 will continue his incredible journey with his boyhood dream club @acmilan @acmilan have used the buy option that was part of the loan deal signed in January and @simonkjaer1989 will now stay for 2 more seasons at the club