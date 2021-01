Antinelli: "Chi cavalca razzismo e altre sfumature moraliste cavalca in realtà il populismo facile"

Alessandro Antinelli, giornalista della RAI, ha commentato così su Twitter le accuse di razzismo nei confronti di Zlatan Ibrahimovic dopo la lite con Lukaku: "L’ho detto in trasmissione e l’ho pure scritto. Chi cavalca razzismo e altre sfumature moraliste cavalca in realtà il populismo facile. Con una aggravante: molti non hanno mai visto una partita dal vivo ne’ fatto sport agonistico".

