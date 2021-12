Atletico Diritti, regalata una maglia a Paolo Scaroni

La ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ed il presidente del Milan, Paolo Scaroni, con la nostra maglia di Atletico Diritti, che è stata loro consegnata in occasione di un incontro sullo sport in carcere. Per la ministra abbiamo scelto il numero 9, certi delle sue doti di finalizzatrice in questa fase di riforme penitenziarie. Al presidente del Milan abbiamo invece dato appuntamento tra qualche anno in Serie A, dove siamo certi che non sarà così felice di avere davanti l'Atletico Diritti.