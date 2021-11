Bennacer: "Abbiamo perso una battaglia, non ci arrendiamo"

"Abbiamo perso una battaglia ma questo non è un motivo per arrendersi. Restiamo uniti ragazzi". Lo ha scritto Bennacer su Twitter dopo la confitta con la Fiorentina. Il centrocampista algerino, entrato in campo nel secondo tempo del match, prova a spronare il gruppo in vista dei prossimi impegni.

Abbiamo perso una battaglia ma questo non è un motivo per arrendersi. Restiamo uniti ragazzi ️ #ForzaMilan pic.twitter.com/rb4EXNVUmX — Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) November 21, 2021