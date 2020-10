Bennacer: "Continuiamo su questa strada". Leao gli risponde: "Ti voglio bene"

Spezia battuto 3-0, prime tre partite di campionato vinte senza subire gol, qualificazione in Europa conquistata: al Milan in questo momento il clima è sicuramente sereno, come dimostrano anche le varie dichiarazioni e i post social dei giocatori. Lo dimostra anche il post di Ismael Bennacer, che nel post partita ha commentato su Twitter la prestazione della squadra, taggando Leao: "Continuiamo su questa strada". Non si è fatta attendere la risposta del portoghese, oggi autore di una doppietta: "Ti voglio bene".

J t aime ❤️ https://t.co/MEl1zAQe7r — Rafael Leão (@RafaeLeao7) October 4, 2020