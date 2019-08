Bennacer si allena da solo in vista della nuova stagione

Domani, come da programmi, Bennacer si unirà al resto della squadra dopo le vacanze. Il centrocampista ex Empoli non è rimasto con le mani in mano, come testimonia il video pubblicato su Instagram che lo vede impegnato in una serie di esercizi e lavoro atletico per mantenersi in forma. "Pronto per la nuova stagione" ha scritto il giovane calciatore.

Prêt pour cette nouvelle saison ️ Un post condiviso da Ismael Bennacer (@ismaelbennacer) in data: 13 Ago 2019 alle ore 6:57 PDT