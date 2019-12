Bergamaschi: "Abbiamo concluso quest’anno con una vittoria di squadra"

Tramite i propri profili social, Valentina Bergmaschi ha espresso così tutta la sua felicità per la vittoria di ieri contro il Verona:"Questa foto racchiude questo immenso 2019, noi con i nostri grandi tifosi sempre pronti a sostenerci, non importa quanti siano i km da fare. Noi abbiamo concluso quest’anno con un’altra vittoria di squadra, ora ultima settimana d’allenamento poi vacanze e subito dopo pronte per giocarci il tutto e per tutto"