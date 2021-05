Boquete dopo la sconfitta con la Roma: "Fa molto male ma sarà la nostra motivazione per il futuro"

Intervenuta sul proprio profilo Instagram, la centrocampista rossonera Vero Boquete ha espresso le proprie emozioni dopo aver perso la finale di Coppa Italia. Queste le sue parole: "Perdere una finale fa sempre male, e questa fa molto male. Ma non possiamo dimenticare che abbiamo fatto molta strada per arrivarci. Essere in grado di giocarla, viverla e sentire tutte le emozioni (desiderio, nervi, eccitazione, paura...) è un dono del calcio.

Tra qualche giorno questa sconfitta sarà la nostra motivazione per il futuro. Torneremo a proseguire il nostro cammino, torneremo in una finale e torneremo per vincerla"