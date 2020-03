Burioni: "Juve-Milan a porte aperte? Spero non sia vero, sarebbe pura follia"

In merito alla possibilità che Juventus-Milan di Coppa Italia si giochi a porte aperte, Roberto Burioni, noto medico e virologo, ha detto la sua su Twitter: "Io spero che non sia vero. Perché se è vero è pura follia. Lo stato non deve permetterlo per la sicurezza dei cittadini”.

