Cafu ringrazia per l'affetto ricevuto: "Il vostro sostegno fa la differenza"

Cafu, intervenuto su Instagram, ha pubblicato uno struggente messaggio a seguito della tragica scomparsa del figlio, ringraziando tutti per il sostegno ricevuto in queste ore: "Io e la mia famiglia vogliamo ringraziare tutti voi per il vostro supporto! Grazie per ogni messaggio, per la preoccupazione e per tutto l'affetto! Sto leggendo tutti i messaggi, ma sfortunatamente non sarò in grado di rispondere a tutti! Ma il vostro sostegno fa la differenza nel mio recupero e in quello di tutta la mia famiglia. Che tutti possano continuare a pregare per noi. Il vostro sostegno ci rafforza!".