Calabria: "Non poteva esserci modo migliore per concludere questo 2020"

Davide Calabria, intervenuto su Twitter, ha commentato l'importante successo ottenuto contro la Lazio a San Siro: "Non poteva esserci modo migliore per concludere questo 2020. Adesso ricarichiamo le energie per tornare più forti di prima, sperando di ritrovare presto i nostri tifosi e gioire insieme a loro".

