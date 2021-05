Calabria sta bene: "Good vibes" a Milanello prima del Cagliari

Mancano 180 minuti alla fine della stagione 20/21, ma per il Milan potrebbe essere decisiva già la sfida di domenica sera contro il Cagliari. Con una vittoria, insieme all'aiuto dei risultati di Atalanta e Juve, i rossoneri potrebbero centrare la tanto agognata qualificazione in Champions League che manca da ormai 7 anni. La squadra anche oggi si è allenata a Milanello in un clima di serenità e conspevolezza, come dimostrano anche le parole di Calabria su Instagram: "Good vibes" scrive il terzino rossonero. Ed effettivamente le sensazioni dopo la doppia vittoria torinese contro bianconeri e granata non possono che essere buone.