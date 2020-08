Calhanoglu miglior giocatore di luglio: "Un onore, il frutto del lavoro della squadra"

Hakan Calhanoglu è stato premiato dall'AIC come miglior giocatore del mese di luglio in Italia. Il centrocampista turco, oggi a Milanello, ha posato col premio e ha mostrato la sua soddisfazione su Instagram: "Sono molto onorato di esser stato premiato dall'AIC come miglior giocatore del mese di Luglio. È il frutto del duro lavoro della squadra durante un periodo difficile. Mi auguro di vincerne presto altri! Forza Milan".