Il centrocampista algerino compie oggi 22 anni. Ecco il messaggio social del Milan: "Tanti auguri a Ismaël Bennacer che festeggia il suo primo compleanno in rossonero".

Let's all wish our midfielder, Ismaël Bennacer, a very #HBD as he turns 22 today



Tanti auguri a Ismaël Bennacer che festeggia il suo primo compleanno in rossonero #SempreMilan pic.twitter.com/ONpPBZKvg2