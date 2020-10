Compleanno Pioli, gli auguri "social" del Milan

Buon compleanno a Stefano Pioli, che oggi compie 55 anni. Ecco il messaggio social del Milan dedicato proprio al tecnico rossonero: "Ti auguriamo tutta la felicità che hai portato a noi, Mister. Tanti auguri!".

We hope to give you the same joy which you have gifted us, Boss #HBD Coach Pioli



Ti auguriamo tutta la felicità che hai portato a noi, Mister. Tanti auguri! #SempreMilan pic.twitter.com/u37fuIUdr7