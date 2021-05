Costacurta ricorda il suo addio al calcio: "694 partite, sempre con gli stessi colori addosso"

Con un video pubblicato sul suo profilo Instagram Billy Costacurta ha ricordato la sua ultima presenza in rossonero, il giorno del suo addio al calcio. Era il 19 maggio 2007 e il Milan affrontava l'Udinese a San Siro: Costacurta segnò su rigore, diventando così il marcatore più anziano della storia della Serie A a 41 anni e 25 giorni. Lo storico ex difensore rossonero commenta così in calce al video: "Puntata di chiusura, nel vero senso della parola. In questo montaggio c'è il riassunto della mia ultima partita in carriera. La numero 694, sempre con gli stessi colori addosso".