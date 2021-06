Dalot ringrazia i tifosi portoghesi: "Ho vissuto momenti indimenticabili. Un grazie non basta"

Intervenuto sul proprio profilo Instagram, Diogo Dalot ha espresso sia la propria gioia per la partita da protagonista con il Portogallo che il suo rammarico per l'eliminazione della sua selezione. Queste le sue parole: "Ho vissuto momenti indimenticabili e un grazie non basta per il sostegno instancabile e l'affetto che ci avete trasmesso lungo tutto questo Europeo. Non è stato il finale a cui ambivamo ma siamo convinti che torneremo più forti. Ancora tutti insieme"