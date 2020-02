Daniel Maldini e l'esordio a San Siro: una data che non dimenticherà

Daniel Maldini ha fatto il suo esordio in Serie A con la maglia del Milan, nella sfida contro l'Hellas Verona giocata a San Siro questo pomeriggio. È un giorno storico e speciale che il giovane Maldini, il terzo della dinastia a giocare nel massimo campionato italiano con i colori rossoneri, non dimenticherà mai. Il classe '98, per celebrare l'evento, ha pubblicato una sua foto con la data odierna: "02.02.20".