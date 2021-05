Donnarumma esulta: "Grande vittoria per continuare a inseguire il nostro obiettivo, forza Milan"

Il Milan sbanca per la prima volta lo Juventus Stadium in uno scontro diretto contro i bianconeri assolutamente decisivo per la corsa Champions. Il Diavolo si impone con un netto 3-0 grazie alle reti di Diaz, Rebic e Tomori. Una vittoria che certifica ancora una volta la bontà del lavoro di squadra, allenatore e dirigenza. Gigio Donnarumma, questa sera sceso in campo con la fascia da capitano, ha espresso tutta la sua gioia rossonera su Instagram: "Una grande vittoria per continuare a inseguire il nostro obiettivo, forza Milan!".