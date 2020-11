Donnarumma: "Grazie a tutti per il supporto, grande maniera per tornare"

Gigio Donnarumma, intervenuto su Twitter, ha voluto ringraziare tifosi e non per il supporto ricevuto durante la settimana: "Grazie a tutti per il vostro supporto durante il mio recupero. Grande maniera per tornare!".

Thank you for all of your support during my recovery. Great way to return! ️ pic.twitter.com/FoEOymi0Sw