Donnarumma non molla: "Ripartiamo subito, testa al Verona. Forza Milan"

Non c'è tempo di piangere sul latte versato, la testa e l'attenzione deve essere rivolta alla sfida di domenica di Serie A. Dopo la brutta sconfitta per 3-0 contro il Lille un "giovane veterano" come Donnarumma traccia subito la strada, vietato perdere la concentrazione: "Ripartiamo subito, testa al Verona. Forza Milan".