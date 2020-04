Emergenza Coronavirus, il Milan Club Montreal organizza un torneo di FIFA per i tifosi rossoneri

Riceviamo e pubblichiamo con piacere il messaggio del Milan Club Montreal, organizzatore di un torneo di FIFA 20 per i tifosi rossoneri:

"L'ultima volta che i tifosi del Milan hanno avuto la possibilità di guardare in azione i loro amati rossoneri è stata l'8 marzo 2020. È passato più di un mese senza calcio. Molti di noi sono bloccati a casa durante la pandemia, perciò l'idea che ha fatto nascere questo progetto è quella di unire i tifosi rossoneri a livello internazionale in un modo simpatico e divertente. La nostra speranza è di poter portare un po' di felicità e provare a riempire il vuoto lasciato dal Milan con qualche match virtuale.

Il Milan Club Montreal organizza un torneo online di FIFA 20 su PS4. I partecipanti saranno 32 e la maggior parte di loro sono membri di vari Milan Club sparsi per il mondo.

Tutte le partite verranno trasmesse in streaming su Twitch, la piattaforma regina per le livestream dei gamers. Si potranno guardare facilmente tutte le sfide anche senza avere un account. Nel caso abbiate un account vi invitiamo a commentare i match: quando si affronteranno due Milan Club ci aspettiamo una chat rovente, piena di scherzi e battute divertenti.

I 32 partecipanti si affronteranno in una doppia sfida (andata/ritorno), passa chi fa più gol. Nel caso di parità ci sarà una terza partita in cui varrà la regola del golden gol: il primo a segnare metterà fine al match. Non c'è la regola dei gol in trasferta. Ogni tempo durerà 6 minuti, i match saranno tutti Milan vs Milan: le divise scelte saranno la prima e la seconda. Le rose saranno quelle predefinite per il gioco online, ma ogni partecipante potrà scegliere le proprie tattiche. Il sorteggio verrà effettuato live martedì 20 aprile, subito dopo il "Milan Weekly Podcast".

Lista dei partecipanti:

Nord America: Milan Club Montreal, Milan Weekly Podcast, Milan Club Toronto, Milan Club Philadelphia, Milan Club New York, Milan Club Boston, Milan Club San Francisco, Milan Club Chicago, Milan Club DC, Milan Club Mexico

Europa: Milan Club Dublin, Milan Club Sweden, Milan Club Denmark, Milan Club Albania, Milan Club Slovenia, Milan Club London, Milan Club Spain, Milan Club Poland

Sud America: Milan Club Brasil

Australia: Milan Club Sydney, Milan Club Melbourne

Asia: Milan Club Hong Kong, Milan Riyadh, Milan Club India, Milan Club Indonesia

Africa: Milan Club Egypt

Media: Radio Rossonera, MilanNews.it, Italian Football TV, Sempre Milan, SB Rossonero, Home of Milan".