Evra a Bonucci: "Al Milan col c***o che giocavi la Champions, il sorriso è tornato"

Al termine dell'allenamento odierno in vista della Champions League, Paulo Dybala ha condiviso su Instagram uno scatto al fianco di un sorridente Leonardo Bonucci. Tra i commenti, appare anche quell'ex bianconero Patrice Evra che non regala complimenti al Milan, soprannominato come "di là". Questo il commento del francese: "Adesso il sorriso è tornato Bonucci, perché con il c.... la giocavi la Champions di là".